بعد أيام على كشف مجلة أمريكية، بأن دول “الناتو” تزود نظام كييف بأسلحة قديمة غير فعالة، انتقدت صحيفة أوكرانية دبابات “أبرامز” الأمريكية، التي أرسلتها واشنطن للقوات الأوكرانية.

وبحسب صحيفة NV.ua الأوكرانية، فإن استخدام هذه الدبابات أمر صعب، مضيفة: واحدة من المشاكل الرئيسية في استخدام دبابات “أبرامز” بالنسبة للقوات الأوكرانية هي خدمات الصيانة والإصلاح، ومن المستحيل على الجيش الأوكراني صيانة هذه الدبابات أثناء القتال، كما أن تشغيل محرك الدبابة ليبدأ عمله يحتاج إلى 38 لترا من الوقود.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري الأوكراني إيفان ستوباك، أنه لم يسمع حتى الآن عن أي ميزات أو قدرات تقنية رائعة لدبابة “أبرامز”، مضيفا: دبابة “أبرامز” هشة للغاية، وفيها تصميم محرك مختلف تماما.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل في هيكل الدبابة التي يجب تكييفها مع الظروف المحلية، وأن العسكريين الأوكرانيين يشكون أيضا من ضعف حماية الدروع.

وأضاف الخبير العسكري الأوكراني: الأمريكيون بدا وكأنهم أزالوا دروع اليورانيوم المنضب من الدبابات قبل إرسالها إلينا خوفا من تدمير الروس لها أو الاستيلاء عليها.

يذكر أنه وي نهاية سبتمبر 2023، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، وصول الدفعة الأولى من دبابات “أبرامز” الأمريكية إلى أوكرانيا، ووعدت واشنطن بتزويد كييف 31 دبابة من هذا النوع.

وكانت مجلة National Interest الأمريكية، كشفت قلب أيام أن دول “الناتو” صارت تزود نظام كييف بأسلحة قديمة غير فعالة لا تسمح لها بمواصلة القتال ضد روسيا، وقالت المجلة: معظم المنظومات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا ليست أكثر من مجرد حديد خردة، ودمرت روسيا معظمها، مضيفة أن مساعدات “الناتو” إلى أوكرانيا لم تقدم مساعدة حقيقية، والحرب لن تسير لصالح كييف على أي حال من الأحوال”.

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