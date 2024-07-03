صحيفة تركية تتوقع انعقاد لقاء بين الرئيسين «أردوغان والأسد» خلال أيام!

توقعت صحيفة “حرييت”، التركية أن يكون هناك لقاء يجمع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد، في أستانا عاصمة كازاخستان، على هامش قمة قادة منظمة شنغهاي في اليومين القادمين.

وقال الصحفي عبد القادر سيلڤي، بمقال رأي له في الصحيفة: “لقد بحثت في مصادر موثوقة، لمعرفة إجابة عن هذا السؤال هل سيلتقي أردوغان بالأسد في أستانا؟.. ولم يقل أحد: لا، لن يلتقيا، وكذلك لم يقل أحد: نعم، سيلتقيان. لقد قوبلت بصمت عميق، هذا الصمت جعلني أشك.. لذلك شعرت بالحاجة إلى طرح السؤال”.

وأضاف: “يبدو أن دبلوماسية الباب الخلفي التي تمارسها روسيا، قد وصلت إلى مرحلة معينة، وقد يتم عقد هذا الاجتماع في أستانا أو في مكان آخر، وبطبيعة الحال، حتى عندما تكون هذه القضايا الحاسمة معروفة، يتم الاحتفاظ بها حتى اللحظة الأخيرة”.

يذكر أن أردوغان كان قد صرح قبل أيام بأنه لا يستبعد عقد اجتماع مع الرئيس الأسد، للمساعدة في استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.