صحيفة عبرية: إعلان الرئيس الأمريكي صفقة القرن بمثابة هدية القرن لـ«نتنياهو»

سيقدم ترامب خطة سلام مواتية واتفاق دفاع. [رويترز]

وصفت صحيفة عبرية، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره نشر خطته للسلام التي يُطلق عليها “صفقة القرن” بأنه بمثابة “هدية القرن” لرئيس الوزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.«»

وقالت صحيفة “الجروزاليم بوست”، في مقال الجمعة:

تلقى نتنياهو هدية القرن يوم الخميس عندما دعاه نائب الرئيس مايك بينس ومعه زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات يوم الثلاثاء المقبل حول خطة السلام التي طال انتظارها، والمعروفة باسم “صفقة القرن”.

وأضافت:

إنها هدية لعدة أسباب، أولاً ، من المقرر أن يجري الكنيست يوم الثلاثاء تصويتًا مصيريًا على طلب نتنياهو بالحصانة من المحاكمة بسبب جرائمه المزعومة بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة. هل يتراجع “أزرق أبيض” الآن عن طلب عقد الجلسة بسبب القمة في واشنطن أم أنه سيتمسك بسلاحه؟.

وتابعت الصحيفة تقول:

في كلتا الحالتين، سيكون اهتمام من قِبل الشعب بما يحدث في واشنطن وليس على ما يحدث في الكنيست، فهناك، من المتوقع أن يقدم الرئيس دونالد ترامب وفريق السلام بقيادة صهره جاريد كوشنر تفاصيل الخطة إلى نتنياهو وغانتس ثم يمهدان الطريق لضم غور الأردن وربما أكثر.

ونوهت “الجروزاليم بوست” بأنها هدية لأنه على الرغم من دعوة غانتس، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي بنس أشار إلى أن الدعوة تم توجيهها بناءً على طلب نتنياهو، وبعبارة أخرى ، نتنياهو يبدو وكأنه قائد حقيقي، وليس زعيمًا يلعب ألعابًا سياسية صغيرة عندما يتعلق الأمر بمسائل ذات أهمية استراتيجية مثل خطة ترامب للسلام، وفقاً للصحيفة.

هذا ورأت الصحيفة أن “غانتس في موقف صعب، فمن ناحية، ستكون غريزته هي رفض الدعوة، وأضافت تتساءل:

لماذا يلعب دورا في لعبة نتنياهو؟ الجميع في السياسة الإسرائيلية، وخاصة في حزب الليكود التابع له، يعرفون أن نتنياهو ليس سياسيًا كريما.

وأضاف المقال:

ماذا يمكن أن يحدث في هذه الحالة؟ في 3 مارس/آذار، اليوم التالي للانتخابات. يعرف نتنياهو أن فرص اليمين في الفوز بـ 61 مقعداً في الانتخابات المقبلة ليست عالية، وفرصته الوحيدة لتشكيل ائتلاف هي جعل غانتس يوافق على تشكيل حكومة وحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمريكيون هم السماسرة، حيث جمعوا مناحيم بيغن وأنور السادات في البيت الأبيض في عام 1979، وجمعوا إسحق رابين وياسر عرفات في عام 1993والآن، في عام 2020، سيكونون قد جمعوا نتنياهو وغانتس في المكتب البيضاوي.

واختتمت “الجيروزاليم بوست” المقال بالقول: