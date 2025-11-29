صدمة في أمريكا.. وفاة أكثر من 10 أطفال بعد تلقي لقاح «كوفيد 19»

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مذكرة صادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بأن ما لا يقل عن 10 أطفال توفوا بعد تلقي لقاح “كوفيد-19″، مشيرة إلى أن السبب المباشر للوفاة كان التهاب عضلة القلب.

ولم تتضمن الوثيقة تفاصيل عن أعمار الأطفال المتوفين أو حالاتهم الصحية السابقة، كما لم تحدد الشركة المصنعة للقاح الذي تلقوه، وهو ما يثير تساؤلات حول مزيد من الشفافية في بيانات اللقاحات.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات أشارت إلى أن حالات الوفاة كانت مرتبطة مباشرة بالتطعيم، وهو ما دفع السلطات إلى إعادة تقييم توصياتها الخاصة بفئات الأطفال والنساء الحوامل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركات الأدوية ملزمة بنشر بيانات كاملة حول فعالية وسلامة اللقاحات، مؤكداً أن المواطنين لديهم الحق في معرفة الحقيقة حول مخاطر وفوائد التطعيمات.

كما أشار التقرير إلى أن روبرت إف. كينيدي جونيور، الذي تولى منصب وزير الصحة، بدأ إصلاحاً شاملاً لسياسات اللقاحات الأمريكية، وشمل ذلك قراراً بعدم التوصية بتطعيم الأطفال والنساء الحوامل ضد كوفيد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والعامة.

ويأتي هذا التقرير وسط انقسام سياسي واجتماعي حاد في الولايات المتحدة بشأن سياسات مواجهة جائحة “كوفيد-19″، بين مؤيدين للإجراءات الوقائية وحملات التطعيم، وبين من يعتبرونها قيوداً على الحرية الشخصية، بالإضافة إلى جدل حول المعلومات المضللة بشأن اللقاحات، خاصة في ضوء وباء الحصبة الأخير الذي شهدته البلاد.

وكانت لقاحات “كوفيد-19” أعطيت على نطاق واسع للأطفال والبالغين خلال الجائحة، وتعتبر حالات التهاب عضلة القلب من المضاعفات النادرة جدًا، وتتعقب FDA وتحقق في جميع حالات الوفاة أو المضاعفات الخطيرة بعد التطعيم، لضمان السلامة العامة وتقييم المخاطر.