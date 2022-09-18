صعب للغاية.. «دوجاريك» يتحدّث عن الوضع في ليبيا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنّ العالم سيكون أسوأ بكثير من دون الأمم المتحدة، مؤكدا أنها تلعب دورًا رئيسيًا في ليبيا واليمن والصومال وإثيوبيا.

وأشار دوجاريك في تصريح لقناة الغد أنّ الوضع في ليبيا صعب للغاية؛ حيث حدثت انتكاسات وخلافات كبيرة مؤخرا بين الفصائل، مضيفا أنّ الأمين العام للأمم نجح في جمع الفرقاء الليبيين للمسادة والعمل لصالح الشعب، لكنه لا يفرض حلولا.

ولفت دوجاريك إلى أنّ المنظمة الأممية تواجه تحديات خاصة مع الدول التي تتمسك بحق النقض الفيتو، مؤكدا أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي.