«صلاح» في قائمة مرشحي سان جيرمان بعد صدمة «مبابي»

بات النجم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة خيارات باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، ليكون بديلا لكيليان مبابي، الذي أصبح من المؤكد رحيله عن الفريق الفرنسي نهاية الموسم الجاري.

وكشفت عدة تقارير صحفية، أبرز الخيارات المتاحة أمام باريس سان جيرمان لتعويض مبابي، وجاء على رأسها النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، باعتباره هدفه الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في بحثه عن خيارات الهجوم. وأيضا جاء اسم محمد صلاح في القائمة، والذي ينتهي عقده مع ليفربول في عام 2025.

وارتبط صلاح بمغادرة ليفربول مع وجود اهتمام من أندية الدوري السعودي بضمه.

وكان مبابي قد أبلغ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بقرار رحيله نهاية الموسم الجاري، مع نهاية عقده في يونيو 2024، وفقا لما ذكرته عدة تقارير إعلامية موثقة.

ومن المنتظر أن ينضم مبابي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد سنوات من ارتباطه بالانتقال للنادي الملكي.

وعاد صلاح للمشاركة مع ليفربول، يوم السبت، أمام برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإنجليزي، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، بعد غياب دام شهرًا تقريبًا بسبب الإصابة.

ويحتل صلاح وصافة ترتيب هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، خلفًا لإلرينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر)، برصيد 16 هدفًا.