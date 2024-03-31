صلاح يقود ليفربول للصدارة بانتظار « موقعة القمة»

وضع المصري محمد صلاح فريقه ليفربول مؤقتاً في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز الثمين على برايتون 2-1 الأحد، ضمن المرحلة الثلاثين.

وتخلّف ليفربول بهدف مبكر ومفاجىء لداني ويلبيك بعد أقل من دقيقتين، قبل أن يدرك الكولومبي لويس دياس التعادل في الدقيقة 27، ويمنح صلاح فريقه الفوز في منتصف الشوط الثاني.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن أرسنال، الذي يواجه مانشستر سيتي على ملعب الأخير لاحقا في مباراة قمة.

واستعاد ليفربول بالتالي نغمة الانتصارات بعد سقوطه أمام مانشستر يونايتد 3-4 بعد التمديد في ربع نهائي كأس إنكلترا قبل توقّف النشاط أثناء النافذة الدولية، مما حرمه من إمكانية تحقيق رباعية رائعة في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب.

وكان ليفربول أحرز كأس رابطة الأندية الإنكليزية بفوزه على تشلسي 1-0 بعد التمديد أواخر فبراير الماضي، وبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وينافس بقوة على اللقب المحلي أيضا.

وفاجأ برايتون أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد مرور دقيقة و27 ثانية عندما فشل قائد ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك في تشتيت إحدى الكرات فتهيأت أمام داني ويلبيك على مشارف المنطقة فأطلقها مباشرة في سقف الشباك في مباراته الرقم 100 بألوان فريقه الحالي.

والخسارة هي الأولى لبرايتون في آخر 4 زيارات لملعب أنفيلد، تحديداً منذ سقوطه أمام منافسه 1-2 في نوفمبر عام 2019.

وضغط ليفربول لإدراك التعادل وكاد المصري محمد صلاح ينجح لكنه تسديدته اليسارية مرت إلى جانب القائم (9).

وأثمر ضغط ليفربول هدف التعادل إثر فشل دفاع برايتون في تشتيت إحدى الكرات فوصلت إلى المهاجم الكولومبي لويس دياس فغمزها داخل الشباك من مسافة قريبة (27).

بدأ الشوط الثاني حذراً من الطرفين قبل أن يُسرّع ليفربول من إيقاعه ورفع دياس كرة متقنة باتجاه صلاح المتربص عند القائم البعيد لكنه لم يتمكن من إكمالها برأسه داخل الشباك (53).

ومن أفضل هجمة لليفربول في الشوط الثاني وبعد تبادل رائع وصلت الكرة باتجاه صلاح داخل المنطقة فتابعها بسهولة بيسراه داخل الشباك (65) رافعاً رصيده إلى 16 هدفا في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.

وظن دياس أنّه سجل الهدف الثالث لليفربول لكنه كان متسللاً (70).

وحافظ ليفربول بالتالي على سجله خالياً من الهزائم على ملعبه في آخر 32 مباراة في مختلف المسابقات.