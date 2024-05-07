صندوق إعمار ليبيا يوقع مذكرة تفاهم مع «دايو» الكورية

وقع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا مع شركة “دايو” للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية مذكرة تفاهم فنية تشمل التعاون في مجلات وبرامج ومشاريع متنوعة.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الصندوق بالقاسم خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في بنغازي، وفدا ضم المدير التنفيذي للشركة ومديرها العام، والمدير الإقليمي للشركة في ليبيا، ومدير الإدارة الهندسية ومدير المشروعات بالشركة.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للصندوق، فقد تم خلال اللقاء مناقشة سُبل التعاون المُشترك في مجالات تنفيذ البُنية التحتية خصوصا شبكات المياه والصرف الصحي، والإنشاءات ومشاريع الإسكان والطرق والجسور والمرافق العامة حيث عرضت الشركة مقترحها الفني بصورة مُفصلة لتطوير البنية التحتية والإنشاءات الجديدة في المدن المُستهدفة من قبل إدارة الصندوق في الفترة القريبة القادمة.

كما أجرى الطرفان زيارة ميدانية لبعض المواقع في مدينة بنغازي للوقوف على آليات العمل المُتبعة بصورة عامة.