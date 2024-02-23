صندوق النقد الدولي: روسيا فاجأت العالم أجمع بقوة النمو الاقتصادي

قال صندوق النقد الدولي، إن روسيا فاجأت العالم أجمع بقوة النمو الاقتصادي في ظل العقوبات.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إن روسيا فاجأت الجميع بقوة النمو الاقتصادي على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة، مضيفة: الاقتصاد الروسي فاجأنا حقّا بقوة نموه.

وبينت كوزاك، أن أحجام الإنتاج في البلاد آخذة في النمو، قائلة: من الواضح أن روسيا لديها الآن اقتصاد حرب، ويرجع ذلك إلى وجود قدر كبير من الإنفاق العسكري في الاقتصاد، مما يساهم في نمو الاقتصاد الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الروسي بات في نهاية العام 2023 الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم، مؤكّدا أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي.

وأوضح بوتين، أن النمو الاقتصادي في العام الماضي 2023، كان أعلى من التوقعات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 3.6% وهذا أعلى من المتوسط العالمي.