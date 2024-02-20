صندوق تنمية الموارد البشرية ينظم ورشة عمل في التخطيط وإدارة المشاريع

نظم صندوق تنمية الموارد البشرية، ورشة عمل مصغرة بإشراف خبراء دوليين تابعين لمنظمة براغما الأمريكية، بمساندة وإشراف المدرب الدولي المكلف من الصندوق عادل العابد الزواغي.

و ذكرت وزارة العمل و التأهيل في منشور على فيسبوك، أن الورشة ناقشت آلية اختيار العناصر المستهدف تكليفها ضمن الفرق الفنية المساندة وعددها 5 فرق لعدد 5 مشروعات، إضافة إلى اعتماد معايير الاختيار وتقسيم المهام.

حضر ورشة العمل الفريق المكلف من قبل معالي وزير العمل والتأهيل بإعداد الخطط التشغيلية لمشروعات الوزارة،

وفي السياق ذاته تابع صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للوزارة والمكلف بتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الوظيفي لمؤسسات الدولة، منهجية تطبيق مفردات الورشة على مراحل المشروع المذكور.

وتأتي ورش العمل التي تنظمها الوزارة بإشراف المنظمات الدولية، ضمن برامج الدعم الفني والتقني المقدم من المنظمات الدولية المعتمدة في ليبيا؛ ولتعزيز قدرات الفريق الوزاري المكلف من الوزارة واطلاعه على أحدث المنهجيات العلمية لتأطير برنامج عمل الفرق الفنية المساندة للمشروع.