صنع الله يكشف للمشري تدابير حماية وتطوير قطاع النفط في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الاثنين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في فندق المهاري والذي يتخذ منه مجلس الدولة مقراً له في العاصمة طرابلس.

حيث ناقش الطرفان سير العمل في المؤسسة الوطنية للنفط، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقرها مؤخراً.

هذا وكشف صنع الله للمشري التدابير التي تم اتخاذها لمواصلة العمل داخل المؤسسة.

من جهته أشاد المشري بالخطط الإصلاحية وخطوات التأمين وزيادة الإنتاج التي تتخدها المؤسسة في إطار حماية وتطوير هذا القطاع المهم لكل الليبيين.