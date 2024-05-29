صورة «كل العيون على رفح» تحصد أكثر من 37 مليون مشاركة

حصدت صورة تحمل عنوان “كل العيون على رفحall eyes on Rafah”، أكثر من 37 مليون مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي في أقل من 24 ساعة.

وضجت منصات التواصل المختلفة بالصورة، التي شاركها كبار المشاهير ونجوم السنيما والرياضة على حسابتهم الخاصة على “إنستغرام”.

ويظهر في الصورة، “صفوفا منظمة من الخيام تمتد على مسافة بعيدة على أرض ترابية، وهياكل بيضاء في المنتصف مكتوب عليها عبارة “كل العيون على رفح”.

هذا ويأتي إطلاق هذه الصورة، بعد مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في غارة شنتها القوات الإسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة، ليل الأحد الفائت.