صورة مؤثرة لـ«رونالدو» عند قبر جوتا تُشعل المنصات.. والحقيقة صادمة!

أثارت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جالسًا عند قبر مواطنه ديوغو جوتا موجة واسعة من التفاعل، وسط مشاعر حزن عميقة بين الجماهير، وظهر في الصورة شخص يرتدي بدلة سوداء ويضع الزهور على قبر يحمل اسم جوتا، ما اعتُبر لفتة إنسانية مؤثرة من قائد المنتخب البرتغالي.

الصورة التي انتشرت بسرعة كبيرة، جاءت في أعقاب جنازة جوتا وشقيقه، التي أُقيمت السبت الماضي في مدينة بورتو، بحضور واسع من لاعبي ليفربول ومنتخب البرتغال، وسط غياب لافت لرونالدو، أثار الكثير من التساؤلات والجدل.

غير أن تحقيقات لاحقة كشفت أن الصورة المتداولة غير حقيقية، وقد تم توليدها باستخدام إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، ولم توثق زيارة فعلية لرونالدو.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن رونالدو قرر عدم حضور مراسم التشييع احترامًا لأجواء الحداد، ولتفادي لفت الأنظار التي قد تطغى على الجنازة، خاصة في ظل الحضور الإعلامي الكبير.

ويُذكر أن ديوغو جوتا توفي في حادث مأساوي أودى أيضًا بحياة شقيقه الأصغر، بعد فترة قصيرة من مشاركته الأخيرة مع منتخب البرتغال في تتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية.

الاسطوره رونالدوا يقف على قبر صديقه جوتا الذي توفي في الحادث قبل ايام pic.twitter.com/YUl799eKt1 — موسى مدهس (@mmmnnn17) July 6, 2025

جماهير كريستيانو رونالدو يحاولون إثبات زيارته لقبر جوتا سرًّا بعد انتقادات غيابه عن الجنازة 👀! pic.twitter.com/mtfXxxBVBy — QioHub (@QioHub) July 5, 2025