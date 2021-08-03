صور.. استمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على أراضي الدولة

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، باستمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة ووقف البناء العشوائي على هذه الأراضي.

وفي هذا الصدد، قامت السرية الأولى التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية، اليوم الثلاثاء، بجولة أمنية موسعة داخل مناطق (القويعة، القره بوللي، قصر خيار) شرق العاصمة طرابلس، لضبط الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة ووقف البناء العشوائي والمباني قيد الإنشاء بناء على تعليمات النائب العام.

ومن خلال هذه الجولة، تم ضبط عدد من المخالفات وإيقاف عدد من المباني التي لا زالت قيد الإنشاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

استمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الاراضي المملوكة للدولة ووقف البناء العشوائي على هذه… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الثلاثاء، ٣ أغسطس ٢٠٢١