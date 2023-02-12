صور.. افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب بطرابلس

أقيمت اليوم الأحد، مراسم افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب البحري بطرابلس، وتسيير أولى الرحلات البحرية إلى مدينة جرسيس التونسية، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات.

وافتتح المحطة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، ووكيل وزارة المواصلات، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ، ومدير مصلحة الموانئ، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الشركة الليبية للموانئ فرع طرابلس، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، ورئيس مكتب العلاقات والمراسم، ورئيس مكتب جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بالميناء طرابلس البحري، ومدير أمن الطيران والسفن، وعميد بلدية طرابلس، والسفير التونسي والقنصل التونسي لدى ليبيا.

وعقب الافتتاح جرت مراسم استقبال رسمية للحضور من قِبل مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري لواء محمد الجراي ومدير عام ميناء طرابلس مصباح الحبيبي.

هذا وقام الحضور بجولة تفقدية داخل المحطة للاطلاع على التجهيزات التشغيلية وآلية العمل لتقديم الخدمات للمسافرين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.