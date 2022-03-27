صور.. اللواء 444 يضبط شاحنتي تهريب وقود

أعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، عن ضبط شاحنتي تهريب وقود.

أفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن المفارز القتاليّة الصّحراويّة للّواء 444 قِتال، تمكنت فجر اليوم جنوب مدينة نِسمة، من ضبط عدة أشخاص يقودون شاحنتين وقود محملتان بـ80 ألف لتر كانتا معدتان للتهريب خارج البلاد.

وأشار اللواء 444 إلى أن المفارز القتاليّة الصّحراويّة كثّفت من الدوريات تأميناً للطّرق الصّحراويّة، وتخفيفاً لازدحام المواطنين على محطات الوقود في العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها.