صور.. انتشال 9 جثث من مقابر جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، عن انتشال 9 جثث مجهولة الهوية، من مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد عمليات الاستكشاف لفرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة في المشروع الزراعي (5كيلو) بمدينة ترهونة.

وتمكنت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أمس السبت، من اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي (5 كيلو) بمدينة ترهونة.

ونوهت الهيئة بأن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة إليها.