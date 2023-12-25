صور.. انطلاق الامتحانات النهائية للفصل الأول والفترة الأولى للشهادات العامة

تقدم صباح اليوم الاثنين، مليون و39 ألفا و230 تلميذ وطالب لأداء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وامتحانات الفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2023 – 2024، والتي انطلقت في مراقبات التربية والتعليم في كامل التراب الليبي عدا بلدية درنة، وتستمر حتى الرابع من العام المقبل.

وبحسب ما أفادت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، فإنه سيتقدم للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 769293 تلميذ وطالب، (الصف السادس 190498 تلميذ وطالب، الصف السابع 189410 تلميذ وطالب، الصف الثامن 177957 تلميذ وطالب، الصف الأول الثانوي 116772 تلميذ وطالب، الصف الثاني الثانوي 94656 تلميذ وطالب)، فيما سيتقدم لأداء امتحانات الفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 269937 تلميذ وطالب، (170535 منهم سيتقدمون لأداء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي و99402 تلميذ وطالب سيتقدمون لأداء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي).

وبشأن مدينة درنة، أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 2232م بشأن الخطة الدراسية لسنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بمراقبة التربية والتعليم ببلدية درنة، وذلك مراعاة لما مرت به المدينة من سيول وفيضانات خلال سبتمبر الماضي، أثرت على مؤسساتها التعليمية، وتلاميذها وطلابها.

25 ديسمبر 2023م – مُتابعة سير اِمتحانات نهاية الفصل الدِّراسي الأول لِسنوات النّقل والفترة الأولى لشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي بعدد من المؤسسات التّعليمية بمنطقة جبل نفوسة. تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

25 ديسمبر 2023م – مُتابعة سير اِمتحانات نهاية الفصل الدِّراسي الأول لِسنوات النّقل والفترة الأولى لشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي بعدد من المؤسسات التّعليمية بمنطقة السهل الغربي. تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

25 ديسمبر 2023م – مُتابعة سير اِمتحانات نهاية الفصل الدِّراسي الأول لِسنوات النّقل والفترة الأولى لشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي بعدد من المؤسسات التّعليمية بمنطقة طرابلس الكبرى. تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

25 ديسمبر 2023م – مُتابعة سير اِمتحانات نهاية الفصل الدِّراسي الأول لِسنوات النّقل والفترة الأولى لشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي بعدد من المؤسسات التّعليمية بالمنطقة الوسطى. تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

25 ديسمبر 2023م – مُتابعة سير اِمتحانات نهاية الفصل الدِّراسي الأول لِسنوات النّقل والفترة الأولى لشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي بعدد من المؤسسات التّعليمية بالمنطقة الشرقية. تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

وطمأنت وزارة التربية والتعليم، التلاميذ والطلاب بأن أسئلة الامتحانات ستراعي المستويات المختلفة، وستكون ضمن ما جرت دراسته في المقررات الدراسية، ناصحا الطلاب بقراءة الأسئلة بعناية وترو، والإجابة على الأكثر تذكرا أولا، على أن يبدؤوا من الأسهل وصولا إلى الأصعب، ومن الأقصر فالأطول، مع ضرورة التحقق من الإجابات ومراجعتها بشكل كامل.

بدوره قال وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، أن انطلاق الامتحانات في موعدها المحدد مسبقا يؤكد جدية الوزارة واهتمامها في الالتزام بالمواعيد الدراسية المعلن عنها في يوليو الماضي، مشيدا بالدور الهام لمراقبي التربية والتعليم، والمعلمين، والإداريين، والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، وأفراد الحراسات في المؤسسات التعليمية في كامل التراب الليبي، لما يبذلونه من جهود مضنية، تؤكد حرصهم على أداء واجبهم على الوجه الأكمل.

وجاء في نص المادة (28) من قرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي “يقيم التلاميذ بالصفوف من السادس إلى الثامن من مرحلة التعليم الأساسي بنظام الفصل الدراسي، ويكون امتحان نهاية الفصل على مستوى المؤسسة التعليمية، وتتولى إدارة المؤسسة التعليمية وضع أسئلة الامتحان والإشراف عليها تحت إشراف وحدة الامتحانات بالمؤسسة ويجوز إجراء امتحانات موحدة على مستوى مراقبة التربية والتعليم تحت إشراف مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم”.

ونبهت الوزارة التلاميذ المتقدمين لخوض الامتحانات، بعدم اصطحاب الهاتف المحمول، وآلات التسجيل، والآلة الحاسبة المخزنة والساعة الذكية، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى كل ما يتعلق بالمواد الدراسية من كتب، ومذكرات، وكراسات داخل قاعات الامتحانات، مؤكدة أن اصطحابها يعتبر حالة من حالات الغش.

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر في يوليو الماضي القرار رقم 1046 لسنة 2023م بشأن تحديد المواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2024.2023م