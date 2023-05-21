صور.. تخريج دفعة جديدة لإدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى

أقيم السبت، بمعهد تدريب الشرطة مصراتة، حفل تخريج دفعة جديدة لصالح فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وحضر الحفل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، ومدير إدارة إنفاذ القانون لواء عبدالحكيم الخيتوني، ومدير الإدارة العامة للتدريب لواء علي الطويل، ومدير ـمن مصراتة وعدد من المسؤولين والضباط بالأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة ولفيف من أسر الخريجين.

وتخلل الحفل استعراضا لكراديس الخريجين ولوحات فنية في المهارات القتالية التي اكتسبها الخريجون خلال هذه الدورة، وفي الختام تم تكريم الأوائل من خريجي الدفعة