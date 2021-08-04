صور.. تُواصل أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب جنوب العاصمة

تواصل إدارة الهندسة العسكرية العمل بجنوب العاصمة طرابلس، في إزالة الألغام ومخلفات الحرب والوقوف بجانب المواطن وتقديم المساعدة له.

وذكرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مفرزة من إدارة الهندسة العسكرية و المتكونة من ضباط وضباط صف قامت أمس الثلاثاء، بتطهير مزرعة في منطقة بئر العالم من مخلفات الحرب غير المنفجرة ولا زال العمل في هذه المزرعة متواصل حتى يتم تطهيرها بالكامل.

ونوهت بأنه بناء علي بلاغ مقدم من إدارة التوجيه المعنوي بشأن وجود مخلفات حرب وبعض الذخائر والقذائف غير المنفجرة بالقرب من مقر الإدارة بالعاصمة طرابلس، قام فريق متخصص من إدارة الهندسة العسكرية بالتعامل وإزالة هذه المخلفات.

تواصل إدارة الهندسة العسكرية العمل بجنوب العاصمة طرابلس بإزلة الألغام ومخلفات الحرب والوقوف بجانب المواطن وتقديم… تم النشر بواسطة ‏إدارة الهندسة العسكرية‏ في الأربعاء، ٤ أغسطس ٢٠٢١