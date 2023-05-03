صور.. حملة أمنية تستهدف محال بيع الخردة بزليتن

شرع فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية زليتن، الثلاثاء، في تنفيذ حملة أمنية تستهدف محال بيع الخردة داخل المدينة.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن الحملة تهدف إلى ضبط المخالفات المتعلقة ببيع وشراء المعدات المسروقة من الشركة العامة للكهرباء ومنع السرقات وضبط أصحاب المحال التي تمتهن هذا النوع من التجارة.

وأضافت الداخلية أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة عمل الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بكافة فروعها لضبط التعديات الواقعة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بمصادر الطاقة الكهربائية.