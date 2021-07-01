صور.. دوريات أمنية تُباشر مهامها في حماية المحطات الكهربائية

باشرت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الخميس، بتأمين وحماية المحطات الكهربائية الواقعة جنوب وشرق العاصمة طرابلس، لمنع الاعتداءات عليها من قِبل المخربين والخارجين عن القانون.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن تأمين وحماية هذه المحطات جاءت بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور.

بناء على تعليمات السيد النائب العام.. قامت دوريات فرع ادارة انفاذ القانون طرابلس بالادارة العامة للعمليات الامنية باشراف… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الخميس، ١ يوليو ٢٠٢١

وفي وقت سابق، أكد النائب العام بأن النيابة العامة قد أصدرت أوامر بضبط وإحضار في حق كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل الشركة العامة للكهرباء، وكذلك ضبط وإحضار كل من تعدى على العاملين بالشركة العامة للكهرباء.

في إطار متابعة النيابة العامة للإجراءات الأمنية والإدارية التي اقتضتها التحقيقات المجراة بمعرفتها للحد من الآثار… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام الليبي‏ في الثلاثاء، ٢٩ يونيو ٢٠٢١