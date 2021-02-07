صور.. ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة على الحدود الليبية التونسية الجزائرية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء اليوم الأحد، عن ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالحدود الليبية التونسية الجزائرية.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه في إطار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية بمنطقة نالوت، تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نالوت بالتعاون مع إدارة الحدود البرية بمصلحة الجمارك من ضبط مركبة آلية نوع “تويوتا كرايزر” بنية اللون على متنها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تقدر بحوالي “مليون و180 ألف قرص” كانت معدة للتهريب يقودها مهربان من الجنسية الجزائرية.

وتم ذلك عقب مطاردة للمركبتين وتبادل إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة على الحدود الليبية التونسية الجزائرية.

هذا و لازالت التحقيقات مستمرة في الواقعة.

ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالحدود الليبية التونسية الجزائرية في إطار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية بمنطقة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الأحد، ٧ فبراير ٢٠٢١