الاتحاد الإفريقي يعلّق.. صومالي لاند: نحن دولة مستقلة منذ 1991

أصدرت حكومة إقليم صومالي لاند بيانا رسميا ردت فيه على بيان عربي إسلامي مشترك أدان تعيين إسرائيل مبعوثا دبلوماسيا لدى الإقليم، مؤكدة تمسكها بما تصفه بسيادتها واستقلالها.

وقالت حكومة الإقليم في بيانها إنها “دولة ذات سيادة كاملة”، موضحة أن مشروعيتها تستند إلى مبدأ “استمرارية الدولة”، ومشيرة إلى حصولها على الاستقلال في 26 يونيو 1960، قبل أن تعيد تأكيد سيادتها عام 1991 عقب انهيار الاتحاد مع جمهورية الصومال.

وأضاف البيان أن صومالي لاند تمارس سيادتها على أراضيها وسكانها ومؤسساتها ودستورها منذ أكثر من 35 عاما، مؤكدا أن أي محاولات لتجاهل هذا الواقع أو تسييسه لن تغير ما وصفته بالحقائق التاريخية والقانونية.

وشددت الحكومة على أن انفتاحها على التعاون مع الدول يعكس ممارسة دبلوماسية تتماشى مع الأعراف الدولية، معتبرة أن هذه العلاقات لا تمثل تهديدا لأي طرف، بل تسهم في تعزيز الاستقرار والسلم وترسيخ مبادئ الحكم الديمقراطي في منطقة القرن الأفريقي.

ودعت صومالي لاند المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة واقعية قائمة على المعطيات القانونية والتاريخية، بدلا من الاعتماد على مواقف لا تعكس الواقع، على حد وصفها.

كما أكدت أن الاعتراف بها لا يعد مجرد خطوة سياسية، بل يمكن أن يشكل أساسا لتعزيز السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة.

وكانت أدانت مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، قرار إسرائيل تعيين ممثل دبلوماسي لها في إقليم “أرض الصومال” الواقع في المنطقة الشمالية الغربية من الصومال، مؤكدة تمسكها الصارم باحترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وفق ميثاق الاتحاد الأفريقي والقانون الدولي.

وأكدت المفوضية، في بيان رسمي، أن الاتحاد الأفريقي لا يعترف بإقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة، مجددة التزامها بدعم جهود السلام والاستقرار والتماسك الوطني في الصومال، ورفض أي خطوات من شأنها المساس بوحدته السياسية أو الجغرافية.

وجاء هذا البيان بعد إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى صومالي لاند، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الحكومة الفيدرالية في الصومال وعدد من الدول العربية والإسلامية، من بينها السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

وأصدرت هذه الدول بيانا مشتركا أدانت فيه الخطوة الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ومخالفة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

ويذكر أن إقليم صومالي لاند أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، إلا أنه لم يحصل على اعتراف دولي واسع، في ظل تمسك المجتمع الدولي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بوحدة الأراضي الصومالية.

هذا ويعد ملف صومالي لاند من القضايا المعقدة في منطقة القرن الأفريقي، حيث يتمتع الإقليم بإدارة مستقلة ومؤسسات خاصة منذ أكثر من ثلاثة عقود، بينما ترفض الحكومة الفيدرالية الصومالية الاعتراف بانفصاله.

وتثير أي خطوات دبلوماسية تتعلق بالإقليم، خاصة من دول خارجية، حساسيات سياسية وقانونية، نظرا لتعارضها مع مبدأ وحدة الدول المعترف بها دوليا.