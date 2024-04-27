صيانات وتوريدات متواصلة لشركة الكهرباء للحفاظ على الخدمة وتحسينها

بدأت ورش الشركة العامة للكهرباء، أعمال تركيب معدات محطة الحقن بمشروع محطة تحويل التكبالي جهد 11/30 ك.ف ، التي ستساهم بشكل كبير في معالجة المختنقات وتخفيف الضغط على المحطات القائمة بمناطق جنوب طرابلس وستدخل الخدمة قبل الدخول في الذروة الصيفية.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها في موقع “فيسبوك” يأتي هذا ضمن خطط مجلس إدارة الشركة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لاستدامة الخدمة للمواطنين.

وأعلنت الشركة أن جهود مجلس إدارة الشركة في أداء تحسين وضعية محطات التوليد والتحويل والشبكة بصورة عامة لم تتوقف، بل لا زالت تتكاثف للنظر إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية التي تفرضها أنماط التطور العام والخاص من خلال زيادة القدرة الإنتاجية والمحافظة على استقرار الشبكة.

وحسب الشركة، يتواصل وبشكل مستمر وصول المزيد من شحنات المعدات وقطع الغيار اللازمة لمحطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي، خاصة بالوحدة الغازية الخامسة، التي تخضع لعمرة جسيمة في الوقت الحالي، ويأتي ذلك ضمن عقد الاتفاقيات مع شركة سيمنس للطاقة الألمانية لإجراء صيانات وعمرات جسيمة طويلة الأجل لوحدات التوليد، لزيادة أدائها الإنتاجي وإطالة عمرها دعمًا للشبكة والحفاظ على استقرارها.

كما قامت فرق الصيانة بإدارة خطوط جهد الفائق الغربية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة، وأجريت أعمال صيانة واسعة على خطي الجنوب / الزهراء جهد 220 ك.ف، شملت صيانة جدائل وتركيب وصلات إصلاح ما بين أبراج ( 4 : 5 ، و 5 : 6 ) على خط نقل الطاقة ، كما شملت تركيب مثبتات مسافة بين برجي ( 4:5 ) بالإضافة إلى تنظيف بايلت على البرج رقم ( 22 ) الأوجه الثلاثة.