ضبط عنصر بتشكيل عصابي متورط بسرقات تتجاوز قيمتها 600 ألف دينار

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية الممتلكات، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تورط في عدد من وقائع السرقة، أبرزها سرقة مصوغات ذهبية تُقدر قيمتها بـ600,000 دينار ليبي، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 30,000 دينار، من داخل منزل في منطقة حي الأندلس.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، جاءت عملية الضبط بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث اعترف المتهم بارتكاب الجريمة رفقة مجموعة مسلحة، وأفاد ببيع جزء من المصوغات وتقاسم العائدات.

كما كشف خلال التحقيقات عن تورطه في عدة قضايا جنائية أخرى، من بينها:

سرقة من مستودع غاز شملت أسطوانة غاز، هاتف نقال، ومبلغ مالي.

سرقة بالإكراه من إحدى الشركات، استولت العصابة خلالها على أجهزة حاسوب وطابعات وأسطوانة غاز.

اقتحام شركة اتصالات وسرقة معدات تقنية وخزنة تحتوي على 25,000 دينار ومستندات رسمية.

سرقة صندوق مالي تابع لإحدى المؤسسات، شملت أجهزة إلكترونية.

سرقة بالإكراه من منزل خاص تضمنت مصوغات ذهبية.

سرقة من داخل سيارة استُحوذ خلالها على مبلغ مالي قدره 16,000 يورو.

واقعة اعتداء بالضرب على أحد المواطنين.

وتم إحالة المتهم إلى مركز شرطة حي الأندلس، ومن ثم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.