ضبط متهمين بقضايا «سرقة واعتداءات» في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية في عدد من المناطق، أسفرت عن ضبط متهمين في قضايا سرقة واعتداء وإتلاف ممتلكات، إضافة إلى ضبط مركبات مخالفة لاشتراطات النقل الصحي للأدوية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والنظام العام.

وفي تفاصيل الواقعة الأولى، تلقى مركز شرطة الهضبة بلاغًا من مواطنين شقيقين يفيد بتعرض مركبتيهما من نوع كيا بيكانتو وهونداي أفانتي لسرقة مبالغ مالية بلغت 5000 دينار ليبي و1400 دينار ليبي من داخل المركبتين.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، باشرت الدوريات وأعضاء التحري إجراءات البحث فور تلقي البلاغ، حيث جرى تحديد هوية المتهم وضبطه وإحضاره إلى المركز، وبسماع أقواله تمت إحالته إلى النيابة العامة وفق الاختصاص.

وفي واقعة أخرى، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطنة تقيم بمنطقة الهضبة يفيد بتعرضها للتهجم أمام منزلها، وقيام الجناة بالسب والشتم لها ولأبنائها، إضافة إلى إتلاف زجاج نافذة المنزل.

وأوضحت المديرية أن مركز الشرطة باشر الإجراءات القانونية، حيث جرى تحديد وضبط المتهمين في ذات اليوم، وتمت إحالتهم إلى نيابة الأحداث لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، نفذت دوريات شرطة النجدة عمليات تمشيط في شارع الأدوية بمنطقة الدريبي، أسفرت عن ضبط عدد من المركبات من بينها كيا ريو، كيا كارينس، عدة مركبات من نوع هونداي النترا، وكيا أوبتيما.

ووفق مديرية أمن طرابلس، أسفر التفتيش عن العثور على كميات من الأدوية المختلفة على متن المركبات، دون توفر اشتراطات النقل الصحي المعتمدة.

وتم على الفور تسليم الواقعة إلى جهاز الحرس البلدي – مكتب أبوسليم الجنوبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من حيث الاختصاص.

وفي عملية منفصلة، تمكن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي من ضبط مركبة من نوع كيا ريو ذات لون رصاصي، بعد الاشتباه في وضعها القانوني خلال أعمال المتابعة الأمنية.

وبالتحقق من بيانات المركبة، تبين أنها مبلغ عن سرقتها مسبقًا لدى مركز شرطة غرب قصر بن غشير، حيث تم ضبطها وعلى متنها السائق، وإحالته إلى الجهات المختصة، مع تسليم المركبة إلى المركز المعني لاستكمال الإجراءات القانونية.