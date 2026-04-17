ضبط متهمين بقضايا «سرقة ونصب» وجرائم جنائية متنوعة

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها، أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين في قضايا سرقة ونصب وجرائم جنائية متنوعة داخل عدد من مناطق العاصمة.

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحري بقسم المعلومات والتحري تمكنوا من ضبط متهم بواقعة سرقة مبلغ مالي قدره (4000) دينار ليبي من داخل أحد محال بيع الهواتف بدائرة اختصاص مركز شرطة الهضبة، وذلك عقب بلاغ من صاحب المحل يفيد بتعرضه للسرقة أثناء غيابه، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه وإحالته إلى مركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى، تمكن مكتب البحث الجنائي من ضبط وافدة أجنبية متهمة بسرقة مبلغ مالي قدره (13000) دينار من داخل منزل أحد المواطنين بدائرة اختصاص مركز شرطة سوق الجمعة، وذلك بعد استغلال عملها كخادمة داخل المنزل، حيث جرى ضبطها من خلال كمين محكم عقب استدراجها إلى منزل الواقعة، وأُحيلت إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما تمكن مركز شرطة أبوسليم من ضبط متهم من ذوي السوابق مطلوب في عدة قضايا جنائية، شملت التهجم على منزل والتهديد، وسرقة هاتف نقال ومبلغ مالي بالإكراه عقب قيامه بطعن المجني عليه بسكين، إضافة إلى قضايا نصب وسرقة هواتف نقالة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، تمكن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات التابع لمكتب البحث الجنائي من ضبط مركبة آلية نوع كيا برايد ذات اللون الأصفر، والمطلوبة منذ تاريخ 27 يونيو 2025 لدى قسم مرور أبوسليم على خلفية واقعة اصطدام مروري، حيث فرّ السائق من مكان الحادث.

وبعد استكمال الإجراءات، تم إحالة المركبة وسائقها في تاريخ 11 أبريل 2026 إلى قسم مرور أبوسليم لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى النيابة العامة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرار جهودها في مكافحة الجريمة، وملاحقة المطلوبين، وتعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة عبر تنفيذ عمليات أمنية منظمة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.