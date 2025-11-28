ضبط متهم بقتل وافد أجنبي في عين زارة

تمكن قسم المعلومات والتحري بطرابلس من ضبط متهم بقتل وافد أجنبي في منطقة عين زارة.

وذكرت مصادر القسم أن الواقعة حدثت داخل منزل يعمل به عدد من العمالة الوافدة، حيث اعتدى شخصان على المجني عليه مما أدى إلى وفاته.

وأشار أحد الشهود إلى أنه حاول التدخل لفض الاعتداء لكنه تعرّض للضرب هو الآخر قبل مغادرة المعتدين المكان.

وبعد جمع الاستدلالات وتحديد هوية المشتبه بهما، تم القبض على أحدهما، الذي اعترف بمشاركته في الحادثة، وأُحيل إلى مركز شرطة عين زارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.