تمكن أعضاء ضبط مركبة مطلوبة في حادث مروع بطرابلس.. والمشتبه قيد التحقيق مباحث المرور بمديرية أمن طرابلس، من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية تورطها في حادث مروري أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية، حيث قام سائق المركبة بالفرار من موقع الحادث.

وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات، نجح رئيس وأعضاء القسم في تحديد هوية المركبة وضبطها في وقت وجيز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إحالة القضية إلى قسم مرور عين زارة، وفقاً للاختصاص المكاني، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود قسم مباحث المرور بمديرية أمن طرابلس لمتابعة حوادث الفرار من مواقع الحوادث المرورية، والتي تشكل تهديدًا لسلامة المواطنين وتعيق الوصول إلى العدالة للمتضررين.

وشهدت العاصمة خلال الأشهر الماضية تزايدًا في حالات الحوادث التي يلوذ مرتكبوها بالفرار، ما استدعى تكثيف التحريات والتعاون بين مختلف وحدات المرور والجهات الأمنية ذات العلاقة لتعزيز الأمن المروري وضمان محاسبة المخالفين.