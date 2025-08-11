ضبط مطلوبين في قضية الاستيلاء على أراضٍ بقوة السلاح

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة وتنفيذًا لأوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة، تمكنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من إلقاء القبض على شخصين مطلوبين في قضية استيلاء على أراضٍ بالقوة.

وتم ضبط كل من المدعو “ع. ف. ال” والمدعو “م. م. ال”، المطلوبين لدى النيابة العامة في قضية تُعرف باسم “غزو أطيان”، المتعلقة بالاستيلاء على أراضٍ بقوة السلاح منذ عام 2011، والمسجلة تحت رقم 22025/205.

وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.