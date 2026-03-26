ضبط 104 قضايا ومئات المتهمين بـ«المخدرات» خلال شهر واحد

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عن حصيلة عملياته خلال شهر فبراير 2026، مسجلاً 104 قضايا و149 متهمًا، في إطار جهوده المستمرة لملاحقة جرائم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

ووفقًا للإحصائية الرسمية الصادرة عن الجهاز، فقد تم إحالة جميع القضايا والمتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، في حين كشفت البيانات عن تنوع المواد المضبوطة بين الحشيش والأقراص المخدرة والكوكايين والخمور بكميات كبيرة.

تصنيف القضايا حسب نوع المخدرات

الحشيش

عدد القضايا: 57 قضية

عدد المتهمين: 83 متهمًا

الكمية المضبوطة: 87.652 كجم

الأقراص المخدرة

عدد القضايا: 43 قضية

عدد المتهمين: 54 متهمًا

الكمية المضبوطة: 14,443 قرصًا

الكوكايين

عدد القضايا: قضيتان

عدد المتهمين: 5 متهمين

الكمية المضبوطة: 9.500 كجم

الخمور

عدد القضايا: قضيتان

عدد المتهمين: 5 متهمين

الكمية المضبوطة: 102 لتر

مؤشرات إضافية

عدد المطلوبين لدى الفروع: 2

إجمالي القيمة التقديرية للمضبوطات: نحو 5,165,685 دينار ليبي

وجاء هذا الإعلان ضمن الجهود المستمرة لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتعزيز الأمن ومكافحة انتشار المواد المخدرة في ليبيا، والتأكيد على متابعة كافة القضايا بالتنسيق مع النيابة العامة لضمان استكمال الإجراءات القانونية بكل دقة.