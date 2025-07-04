ضجة مشروب الكورتيزول على السوشيال ميديا.. حقيقة أم خدعة؟

أثار مشروب “كوكتيل الكورتيزول” ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن روّج له بعض المؤثرين كمشروب يساعد في خفض مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر والضغط النفسي، ويتكوّن الكوكتيل من مزيج ماء جوز الهند وعصير الليمون والبرتقال وملح البحر والمياه الغازية مع ملعقة صغيرة من مسحوق المغنيسيوم.

ويدّعي مروجو المشروب أن مكوناته تساهم في تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز الاسترخاء، مما يساعد في تقليل الكورتيزول، لكن خبراء الصحة والتغذية شككوا في هذه الادعاءات، مؤكدين غياب الأدلة العلمية القوية التي تدعم هذه الفوائد.

ويُعرف هرمون الكورتيزول بأنه يفرز من الغدد الكظرية استجابة للتوتر، ويلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم وسكر الدم والالتهابات والنوم، لكنه عندما يبقى مرتفعًا لفترة طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل اضطرابات النوم وزيادة الوزن وأمراض القلب.

وقال الدكتور تشارلز كارلسن، رئيس قسم التكنولوجيا الطبية في DRSONO: “رغم الفوائد الصحية لبعض مكونات المشروب، لا توجد دراسات تدعم إمكانية مشروب معين في خفض مستويات هرمون التوتر بشكل ملحوظ”.

وأضاف الدكتور جيفري ديتزيل، طبيب نفسي بنيويورك: “الكوكتيل أشبه بضجة إعلامية أكثر منها علاجًا فعليًا”.

وأشار الخبراء إلى أن مسحوق المغنيسيوم الموجود في الوصفة، رغم أهميته لصحة العضلات والمزاج، لا يسبب تأثيرًا سريعًا أو مباشرًا على خفض الكورتيزول، كما أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشاكل معوية، خاصة لمرضى الكلى.

كما حذر الأطباء من أن محتوى المشروب من عصير البرتقال وماء جوز الهند قد يحتوي على نسب عالية من السكر، ما قد يشكل خطرًا على مرضى السكري ومقاومة الإنسولين.

وبحسب “ديلي ميل”، أكد الخبراء أن أفضل الطرق لخفض مستويات الكورتيزول تعتمد على نمط حياة متوازن يشمل ممارسة الرياضة المعتدلة، النوم الجيد، تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والشاي الأخضر، وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل والتنفس العميق.