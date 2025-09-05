ضربة قوية.. الهند تهجر الخام الأمريكي وتختار منافسين جدد!

في خطوة تعكس تحولات كبيرة في سوق النفط العالمية، تخلت مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، عن شراء النفط الأمريكي في أحدث مناقصاتها، وبدلاً من ذلك اشترت مليوني برميل من خام غرب أفريقيا ومليون برميل من الشرق الأوسط، بحسب تقرير وكالة رويترز.

وأكدت مصادر وكالة رويترز، أن المؤسسة الحكومية الهندية اشترت مليون برميل من خامي أجبامي وأوسان النيجيريين، وهما من خامات شركة توتال إنرجي الفرنسية العملاقة، إضافة إلى مليون برميل من خام داس الإماراتي من شركة شل، وتم شراء النفط النيجيري على أساس التسليم على ظهر السفينة، في حين تم شراء خام داس على أساس التسليم عند الموانئ الهندية في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر المقبلين.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المؤسسة الهندية قد اشترت قبل أيام خمسة ملايين برميل من خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في مناقصة سابقة، مما يشير إلى تغير واضح في استراتيجيتها الشرائية.

هذا وعلى مدى الأشهر الماضية، استغلت مصافي التكرير الهندية فرص المراجحة وزادت من مشترياتها من النفط الأمريكي عبر المناقصات، مما ساهم في تقليل الفائض التجاري الضخم بين الهند والولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، حيث قامت الولايات المتحدة مؤخراً بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50%، متهمة نيودلهي بشراء النفط الروسي.

وتشير هذه التحولات إلى استراتيجية جديدة لمؤسسة النفط الهندية لتنوع مصادر النفط والاعتماد بشكل أكبر على خامات من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، بدلاً من الاعتماد على النفط الأمريكي فقط. هذه الخطوة قد تؤثر بشكل ملحوظ على أسواق النفط العالمية، خاصة أن الهند تعد من أكبر مستهلكي النفط في العالم.

كما تأتي في وقت تتعزز فيه العلاقات بين الهند ودول الخليج العربي، حيث تم التوصل مؤخراً إلى اتفاقات لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بين السعودية والهند، مما قد يفسر بعض التحولات في مزيج واردات النفط الهندي.

تأثيرات محتملة

على النفط الأمريكي: قد تواجه الشركات الأمريكية لتصدير النفط ضغوطاً متزايدة بسبب فقدان سوق كبيرة كالهند لصالح منافسين من غرب أفريقيا والشرق الأوسط.

على التجارة الهندية الأمريكية: قد تتفاقم التوترات الاقتصادية بين البلدين في ظل استمرار فرض الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة الهند في استيراد النفط من مصادر أخرى.

على سوق النفط العالمي: قد تساهم هذه الخطوة في إعادة رسم خارطة تدفقات النفط العالمية، خاصة بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.