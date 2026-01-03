«الحكم المحلي» تطلق حملة تشجير وطنية في صرمان

استمرت فعاليات الحملة الوطنية للتشجير في موسمها الجديد 2025-2026، اليوم السبت، في المنتزه الوطني بمدينة صرمان، بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، تحت إشراف وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن الحملة، التي نفذت بتنسيق مشترك بين الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي والمنظمة الليبية للبيئة والمناخ، تهدف إلى مكافحة التصحر وتحسين جودة الهواء، وإعادة إحياء الرقعة الخضراء المحلية، وصون التنوع النباتي في مختلف مناطق البلاد.

وتركزت جهود الحملة على زراعة آلاف الشتلات في مواقع متعددة، مع برامج مصاحبة للتوعية بمخاطر التغير المناخي ودعم المبادرات البيئية المجتمعية، ما يعكس نهجًا تشاركيًا يربط بين العمل الميداني والجانب التوعوي ويعزز مشاركة المواطنين في حماية البيئة.

وأكدت وزارة الحكم المحلي أن هذا التعاون يعكس استراتيجية الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي لتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والأهلية، وضمان استدامة المشاريع البيئية، وترسيخ الوعي الجماعي بأهمية الحفاظ على الثروة الطبيعية للأجيال القادمة.