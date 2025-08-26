ضمن برنامج العودة الطوعية.. وزارة الداخلية تُرحّل 162 مهاجراً

تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة العليا لمكافحة الهجرة وتأمين الحدود اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وفي إطار خطة وزارة الداخلية الخاصة ببرنامج العودة الطوعية، نظّمت الوزارة صباح اليوم رحلة جوية عبر مطار مصراتة الدولي لترحيل 162 مهاجرًا غير نظامي من حاملي الجنسية النيجيرية إلى بلادهم.

وجاءت هذه العملية بالتنسيق والتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبمشاركة فعالة من المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، إضافة إلى التنسيق مع السفارة النيجيرية في ليبيا، وذلك في سياق الجهود المستمرة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة إنسانية وقانونية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن هذه العمليات تأتي في إطار التزام ليبيا بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأن برنامج العودة الطوعية سيستمر بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، لضمان ترحيل المهاجرين بطرق آمنة وكريمة، تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة الأفراد.