ضمن جهود حماية البيئة.. غرس 500 شجرة في مسلاتة

أطلقت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، الحملة الثانية للتشجير داخل محمية الشعافيين في مدينة مسلاتة، اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، بمشاركة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، وبالتنسيق المشترك بين الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي والمنظمة الليبية للبيئة والمناخ، إلى جانب مشاركة عدد من القطاعات ذات العلاقة.

وشهدت الحملة حضورًا ميدانيًا واسعًا شمل فرق العمل المختصة، ومشاركة مجتمعية فاعلة من المواطنين، وعددًا من منظمات المجتمع المدني، وجرى تنفيذ الأنشطة بمرافقة ورعاية من الجهات الأمنية المختصة، ما ساهم في تنظيم الحملة وإنجاح فعالياتها.

واستهدفت الحملة غرس 500 شجرة داخل نطاق محمية الشعافيين، ضمن جهود حماية الغطاء النباتي، وتعزيز التشجير، والحد من آثار التغيرات المناخية، والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.

وأعربت الجهات المنظمة عن تقديرها لدور إدارة محمية الشعافيين وتعاونها في تنفيذ الحملة، وأشادت بدعم المجلس البلدي مسلاتة ومساندته للمبادرات البيئية الهادفة.

وأكدت الجهات المشاركة أن الحملة تعكس توجهًا عمليًا لتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وترسيخ ثقافة الوعي البيئي، ودعم جهود وزارة الحكم المحلي في حماية الموارد الطبيعية، ودفع مسار التنمية المستدامة.