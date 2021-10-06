ضمن جولتها الخليجية.. «المنقوش» تزور الإمارات

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية، أمس الثلاثاء، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، والوفد المرافق لها، ضمن جولتها الخليجية التي بدأتها بالمملكة العربية السعودية ثم الكويت والبحرين.

ورحب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بنجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين الإمارات وليبيا وسُبل تطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فقد تم استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية والإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ منصور بن زايد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وشدّد على دعم دولة الإمارات الدائم لكافة الجهود الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام والرفاه في كافة مناطق ليبي، كما أكد دعم دولة الإمارات لمبادرة الحكومة الليبية بشأن “استقرار ليبيا”.

لقاء مميز مع سمو #الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وشدّد سموه على دعم دولة الإمارات الدائم لكافة الجهود الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام .كما أكد دعم دولة الإمارات لمبادرة الحكومة الليبية بشأن استقرار ليبيا pic.twitter.com/AfpQzJbyDL — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) October 6, 2021

ووصلت نجلاء المنقوش دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، وكان في استقبالها، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.