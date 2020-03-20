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ضمن خطتها لمجابهة كورونا.. صحة «الوفاق» تستلم جهاز تحليل مخبري للكشف عن الفيروسات

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 مارس 2020 - 22:51
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ليبيا
الجهاز سيستخدم لرفع جاهزية مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. [وزارة الصحة]

استلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، جهازا مخبريا يستخدم لتحليل الفيروسات وتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن طائرة جهاز الإسعاف الطائر “سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl” حطت اليوم الجمعة، بمطار معيتيقة الدولي، حاملةً على متنها جهاز PCR وهو جهاز مخبري يستخدم لتحليل الفيروسات وتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويعد أحد أحدث الأجهزة التي أنتجتها شركة Rotor-Gene Q مقدّم من شركة “ألفا للخدمات الطبية”.

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وبحسب تصريح مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، فإن الجهاز وصل مع كامل ملحقاته وسيستخدم لرفع جاهزية مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن الحالات التي يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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