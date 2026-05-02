ضمن خطط حكومية.. تطوير شبكة الطرق في الأصابعة

أفادت وزارة الحكم المحلي بأن المجلس البلدي الأصابعة يواصل متابعة تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين مناطق أبوجطلة وخزان أولاد موسى والتواتين، ضمن خطط التنمية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة، عبر بيان صادر عنها، أن المشروع يمتد على مسافة تُقدّر بنحو 4.9 كيلومتر، ويُنفذ ضمن مخصصات التنمية المركزية، في إطار دعم البلديات وتمكينها من تنفيذ مشاريع حيوية تسهم في تسهيل حركة التنقل وتعزيز الترابط بين المناطق.

ويأتي هذا المشروع في سياق توجهات وزارة الحكم المحلي لتعزيز كفاءة شبكة الطرق داخل البلديات، بما يواكب احتياجات السكان، ويسهم في تحسين جودة الحياة، خاصة في المناطق التي تعاني من تحديات في البنية التحتية.

وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية حكومية أوسع تستهدف دفع عجلة التنمية المحلية، عبر تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على تحسين الطرق باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية.