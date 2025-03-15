طائرات روسية تدخل «منطقة الدفاع» الكوري الجنوبي.. وسيئول تردّ

أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أن “مقاتلات روسية دخلت منطقة تعريف الدفاع الجوي الكوري الجنوبي فوق بحر اليابان دون إنذار مسبق”.

وذكرت وكالة “يونهاب” أن “الطائرات دخلت منطقة التعريف عند الساعة، التاسعة و20 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وغادرتها دون انتهاك الأجواء”.

وأكدت سيئول أنه “لم يتم انتهاك المجال الجوي للبلاد، وأن الجانب الروسي لم يكن لديه نية لانتهاكه، ومع ذلك، حلّقت مقاتلات كورية كإجراء احترازي”.

وتمكن الجيش الكوري الجنوبي من “رصد الطائرات قبل دخولها ونشر طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية في استجابة تكتيكية ضد المواقف العرضية المحتملة”.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية “إنها تأكدت من خلال الاتصالات مع الجانب الروسي أن الطائرات كانت تقوم بالتدريب وأنها لم تكن تنوي انتهاك المجال الجوي الإقليمي”.

وأشارت موسكو أكثر من مرة إلى أن “منطقة تعريف الدفاع الجوي تم إنشاؤها من قبل سيئول بشكل أحادي ولا تفرض التزامات قانونية على الدول الأخرى”.

هذا “وتطلب كوريا الجنوبية عادة إخطارها بتحليق الطائرات في هذه المنطقة، وتطلق طائراتها الحربية حتى في حال عدم حدوث انتهاك لمجالها الجوي”.