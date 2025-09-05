طائرات فنزويلية تستفز مدمرة أمريكية في البحر الكاريبي.. «البنتاغون» يوجه تحذيراً صارماً!

شهدت المياه الدولية في البحر الكاريبي توتراً عسكرياً جديداً بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بعدما حلقت طائرتان مقاتلتان فنزويليتان من طراز إف-16 بالقرب من مدمرة تابعة للبحرية الأميركية، في حادثة اعتبرها البنتاغون “خطوة استفزازية للغاية”.

وأفاد مسؤول أميركي لوكالة رويترز أن الطائرتين تابعتان لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقد نفذت هذه المناورة أمس الخميس، ما دفع البنتاغون لإصدار تحذير صارم تجاه الحكومة الفنزويلية.

وفي بيان رسمي، وصف البنتاغون الحادث بأنه تصعيد غير مقبول، قائلاً: “اليوم، حلقت طائرتان عسكريتان تابعتان لنظام مادورو بالقرب من سفينة تابعة للبحرية الأميركية في المياه الدولية”.

وأضاف البيان: “ننصح العصابة التي تدير فنزويلا بشدة بعدم القيام بأي جهد إضافي لعرقلة أو ردع أو التدخل في عمليات مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش الأميركي”.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس، بعد يومين فقط من غارة أميركية في البحر الكاريبي أسفرت عن مقتل 11 شخصاً على متن سفينة فنزويلية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها كانت تحمل مخدرات.

وأكد ترامب أن الغارة كانت تستهدف عصابة تهريب مخدرات تعرف باسم “ترين دي أراغوا”، التي اتهمها بإدارة نظام مادورو.

ورغم تأكيد إدارة ترامب أن لديها السلطة القانونية لاستهداف أعضاء العصابة المصنفة كمنظمة إرهابية في وقت سابق من هذا العام، شكك خبراء قانونيون في شرعية الغارة، معتبرين أنها قد تثير تداعيات قانونية ودبلوماسية.

بدورها، رفضت حكومة فنزويلا هذه الاتهامات المتكررة، واصفة إياها بمحاولات لإضعاف النظام الفنزويلي. ولم تصدر وزارة الاتصالات الفنزويلية أي تعليق رسمي حتى الآن على حادثة تحليق الطائرات أو الغارة الأميركية.