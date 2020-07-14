طائرة تهبط اضطراريا بعد تهديد مسافر بقتل ركابها

وقعت حادثة في مثن طائرة أمريكية، السبت، بعد 20 دقيقة من إقلاعها من سياتل متوجهة إلى شيكاغو، وأطهر مقطع فيديو بثته محطة ”كينج5“ التابعة لشبكة ”إن بي سي“، رجلا يصرخ في الركاب، قائلا: ”سأقتل كل شخص على هذه الطائرة ما لم تقبلوا أن يسوع كان رجلاً أسود“.

وقال متحدث باسم خطوط ألاسكا الجوية إن ”الجاني الذي احتجز فيما بعد للاشتباه في سلوكه الهجومي، أصبح عدوانيًا للغاية“، لكن طاقم الطائرة والعديد من الركاب وبينهم ضابط شرطة، نجحوا في السيطرة على المتهم الذي لم يتم الكشف عن هويته.

وعادت الطائرة إلى مطار سياتل – تاكوما، وعند الهبوط، ألقت الشرطة القبض على الرجل وتم نقله إلى سجن مقاطعة كينغ حيث تم التحقيق معه.

وتجدر الأشارة الي أن مدينة سياتل شهدت العديد من الاحتجاجات في الولايات المتحدة منذ وفاة فلويد وخرجت فيها العديد من التظاهرات التي تطالب بحماية حياة المواطنين السود.