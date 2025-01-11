طائرة كوريا الجنوبية.. «الصندوقان الأسودان» يكشفان مفاجأة قبل ما تحطمها

قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، السبت، “إن الصندوقين الأسودين لطائرة جيجو إير التي تحطمت في 29 ديسمبر توقفا عن التسجيل قبل أربع دقائق فقط من الحادث”.

ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي وقع في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية وأدّى إلى وفاة 179 شخصاً.

وتعرض مسجل الرحلة، الذي تم انتشاله في وقت سابق من بين حطام طائرة الرحلة رقم “B737-800” في مطار موان الدولي، لبعض الأضرار الخارجية، بحسب ما ورد في تقارير.

ومع ذلك، قالت الوزارة في وقت سابق إن السلطات انتهت من استخراج البيانات من مسجل صوت قمرة القيادة، الذي وُجد في حالة أفضل نسبيا، وبدأت في تحويله إلى ملفات صوتية.

وقع الحادث عندما انحرفت الطائرة وهي من طرز بوينج 737-800 عن مدرج الهبوط لتصطدم بجدار وتتحول في لمح البصر إلى كرة من اللهب، فيما وصف بأسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.