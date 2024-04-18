طالب تونسي يطعن أستاذه بسكين من الخلف

أقدم تلميذ في السنة التاسعة أساسي بتونس، على طعن أستاذه بالسكين من الخلف في وقت سابق من اليوم.

ونقلت الجوهرة أف أم عن كاتب عام نقابة المعلمين بالقيروان الشمالية حسونة الشامخي، أن الاستاذ تعرّض لمحاولة الطعن بسكين أثناء الدرس، في إعدادية دار الأمان في مدينة القيروان، مضيفا ان التلميذ استلّ الة حادة كبيرة من حقيبته وقام بطعن استاذه من الخلف على مستوى الظهر بينما كان بصدد الكتابة على السبورة.

ولفت الشامخي غلى أن طلاب الصف تدخلوا على الفور وحالوا دون اكمال الطالب لفعلته، وتسبب الاعتداء بخدوش خفيفة على مستوى الكتف.

وتم إيقاف التلميذ إثر تدخل امني ومازالت الأسباب وراء الاعتداء مجهولة.