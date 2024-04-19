طبيب بمركز «بنغازي الطبي» يحذّر من انتشار مرض جلدي خطير  

حذر رئيس قسم الجلدية في مركز بنغازي الطبي الطبيب، إبراهيم عبد القادر المكحل، من “خطورة أخذ الأدوية من الصيدليات دون استشارة الطبيب، لما قد يترتب على ذلك من أمراض خطيرة، مثل “مرض ستيفن جونسون”، وهو هو مرض جلدي خطير يشبه حروقا أو تسلخات شديدة على الجلد، ويعد من ردود الفعل التحسسية الشديدة للأدوية”.

وحذر المكحل، “من خطورة “مرض ستيفن جونسون”، وهو نوع من الحساسية الشديدة للأدوية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك تسلخات شديدة في الجلد تشبه الحروق، وفقدان طبقة من الجلد، وفقد كبير للبروتينات والسوائل قد يهدد حياة المريض”.

وأشار إلى أن “القسم استقبل العديد من حالات “مرض ستيفن جونسون” مؤخرا، من بينها حالات من مدينة الكفرة عولجت بنجاح، وتتواجد حاليا حالة من مدينة جالو تعاني من تسلخات كاملة في الجسم وحروق شاملة”.

وقدم المكحل، “نصائح للوقاية من “مرض ستيفن جونسون”، تشمل استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، حتى لو كان متاحا دون وصفة طبية، إخبار الطبيب بجميع الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها، مع إبلاغه بأي تاريخ من الحساسية للأدوية، ومراقبة ظهور أي أعراض تحسسية بعد تناول دواء جديد، والتوقف عن تناول الدواء والتوجه إلى الطبيب فورا في حال ظهور أي أعراض تحسسية”.

Steve Jhonson مرض جلدي أعراضه وطرق الوقاية منه #المكتب_الإعلامي_مركز_بنغازي_الطبي تعد خطورة أخذ الأدوية من الصيدليات… تم النشر بواسطة ‏مركز بنغازي الطبي‏ في الخميس، ١٨ أبريل ٢٠٢٤

يذكر أن العيادات الخارجية بمركز بنغازي الطبي تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية لجميع أمراض الجلدية، بما في ذلك الأمراض الالتهابية: مثل الأكزيما والصدفية وحب الشباب، والمعدية كالفطريات والبكتيريا والفيروسات، والمناعية مثل الذئبة الحمراء والتهاب الجلد الذاتي، والسرطانية كسرطان الجلد، كما يستقبل قسم الإيواء الحالات الجلدية التي تتطلب رعاية طبية مكثفة، مثل الحالات الشديدة من الأمراض الالتهابية، والحالات المعدية التي قد تشكل خطرا على الآخرين، والتي تتطلب إجراءات طبية خاصة.