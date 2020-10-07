طبيب ترامب: «تطورات مذهلة» بصحة الرئيس

طبيب دونالد ترامب،أعلم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي لم يظهر أي أعراض كورونا المستجد غداة عودته إلى البيت الأبيض بعدما أمضى 3 أيام في المستشفى.

وقال شون كونلي في بيان إن ترامب “أمضى ليلة أولى هادئة في البيت الأبيض، ولم يظهر اليوم أي أعراض”، مضيفا أن وضعه الصحي “عموما جيد جدا”.

وأوضح كونلي، وهو من ضباط البحرية، أن فريقا من الأطباء التقى الرئيس صباح أمس الثلاثاء.

وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض أن ترامب “قضى أول ليلة مريحة في المنزل واليوم لم تظهر عليه أعراض. ما زالت المؤشرات الحيوية والفحص البدني مستقرة. بصفة عامة يواصل التحسن بشكل طيب للغاية”.

وخرج ترامب من مستشفى وولتر ريد العسكري الذي عولج فيها على مدى 3 أيام من فيروس كورونا المستجد، ودعا الأميركيين في رسالة مصورة إلى “الخروج” وعدم الخوف من فيروس كورونا.

ورغم أن أطباءه قالوا إنه لم يتجاوز بعد “مرحلة الخطر”، فقد ظهر ترامب متحديا بلا كمامة في مقطع مصور نُشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض من المستشفى على حسابه على تويتر.

وقال ترامب: “لا تدعوه يسيطر عليكم فيروس كورونا. لا تخافوا منه، لدينا أفضل المعدات الطبية. لدينا أفضل الأدوية التي تم تطويرها جميعًا مؤخرًا. وستتغلبون عليه.”

وأضاف “سنعود.. سنعود إلى العمل. سنكون في المقدمة… لا تدعوه يسيطر على حياتكم. اخرجوا وكونوا حذرين” حسب مانقلت شبكة “سكاي نيوز”.

كما دعا الأميركيين في التسجيل المصور إلى “النشاط والحرص” مضيفا “لدينا أفضل أدوية في العالم”.