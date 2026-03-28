طرابلس.. إعادة فتح «طريق المطار» بعد انتهاء أعمال الصيانة

أعلنت مديرية أمن طرابلس إعادة فتح الجزء الذي كان مغلقًا في طريق المطار، مع عودة حركة المرور إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال الرصف والصيانة التي جرت وفق الخطة المعتمدة.

وأوضح مكتب شؤون المرور التابع للمديرية، في بيان رسمي صادر يوم 27 مارس، أن فرق العمل أنهت الأعمال الفنية في الموعد المحدد، الأمر الذي سمح بإعادة فتح الطريق واستئناف حركة المركبات بشكل كامل.

وأشار المكتب إلى أن حركة السير تشهد انسيابية واضحة، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى وسط مدينة طرابلس، مع انتظام تنقل المركبات بعد إزالة الإغلاقات التي فُرضت خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة.

وأكد مكتب شؤون المرور أن إعادة فتح الطريق جاءت عقب استكمال أعمال الرصف والتجهيزات الفنية اللازمة، في إطار جهود الجهات المختصة لتحسين البنية التحتية للطرق ورفع كفاءة شبكة المرور داخل العاصمة.

وأعرب المكتب عن تقديره لتعاون المواطنين والسائقين خلال فترة إغلاق الطريق، لافتًا إلى أن التزامهم بالتحويلات المرورية المحددة ساهم في تنفيذ الأعمال بسلاسة ودون تسجيل اختناقات مرورية كبيرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الجهات الأمنية والمرورية في طرابلس لتنظيم حركة السير وتخفيف الازدحام في أحد أكثر الطرق الحيوية التي تربط مناطق العاصمة بمطار معيتيقة وعدد من الأحياء الرئيسية.

ويمثل طريق المطار أحد المحاور المرورية المهمة في طرابلس، إذ يشهد حركة يومية كثيفة للمركبات، ما يجعل أعمال الصيانة الدورية ضرورية للحفاظ على سلامة الطريق وتحسين انسيابية المرور.