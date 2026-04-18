طرابلس تحتضن «ملتقى APPO» لتعزيز كفاءات قطاع الطاقة

تستعد ليبيا، ممثلة في المؤسسة الوطنية للنفط، لاستضافة الملتقى الرابع لمسؤولي التدريب بالدول الأعضاء في منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول APPO، خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو في العاصمة طرابلس.

ويشهد الملتقى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء وخبراء في قطاع الطاقة، حيث يركز على تطوير برامج التدريب وبناء القدرات في مجالات النفط والغاز.

ويشكل هذا الحدث منصة إقليمية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المنتجة للبترول، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التأهيل المهني، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية ويرفع من مستوى الأداء المؤسسي في قطاع الطاقة.

ويعكس اختيار ليبيا لاستضافة الملتقى ثقة منظمة APPO في دور المؤسسة الوطنية للنفط، ويؤكد حضور ليبيا المتنامي في العمل الإقليمي والدولي كشريك فاعل في دعم مبادرات التنمية المستدامة وتطوير رأس المال البشري في قطاع الطاقة.

وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط جهودها التنظيمية والتحضيرية لضمان نجاح هذا الحدث، بما يعزز فرص التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء، ويدعم مسارات تطوير قطاع الطاقة في القارة الأفريقية.

ويحمل الملتقى أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة عالميًا، حيث تبرز الحاجة إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر لمواكبة التحولات المتسارعة في الصناعة.

تأسست منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول APPO بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الطاقة، مع التركيز على تنمية الموارد البشرية وتبادل المعرفة والخبرات.

وشهدت ليبيا خلال السنوات الماضية جهودًا متواصلة لإعادة تفعيل دورها داخل المنظمات الإقليمية والدولية، خاصة في قطاع النفط الذي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد، وهو ما يجعل استضافة مثل هذه الفعاليات مؤشرًا على استعادة موقعها في المشهد الطاقي الأفريقي.