طرابلس تستضيف أكبر حدث لـ«التكنولوجيا المالية» في ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن اقتراب انطلاق النسخة الثانية من معرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتحول الرقمي “إيبكس 2026”، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم مسار التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي داخل البلاد.

وأوضح المصرف، في بيان عبر صفحته الرسمية، أن المعرض يقام تحت رعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، حيث من المقرر أن تستضيفه أرض معرض طرابلس الدولي خلال يومي 17 و18 يونيو 2026، على أن يُقام الافتتاح الرسمي مساء 16 يونيو.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في وقت يشهد فيه قطاع الدفع الإلكتروني في ليبيا تطورًا ملحوظًا، انعكس في توسع استخدام الوسائل الرقمية داخل المعاملات المالية، إلى جانب توجه متزايد نحو تعزيز البنية التحتية للخدمات المصرفية الحديثة.

وبحسب البيان، يشكل معرض “إيبكس 2026” منصة تجمع المصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني ورواد الأعمال والخبراء في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول التقنية التي تسهم في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في البلاد.

كما يركز المنتدى على دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية الرقمية، بما يواكب التحولات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، ويعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن هذا الحدث يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في ليبيا، نظرًا لما يوفره من فرص للتواصل بين مختلف الفاعلين في القطاع، وبما يسهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية الرقمية في البلاد.

ويُنتظر أن يشهد المعرض مشاركة واسعة من مؤسسات مالية ومصرفية وشركات تقنية، إلى جانب حضور مهتمين بالشأن الاقتصادي والرقمي، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي في ليبيا.

هذا ويشهد القطاع المصرفي الليبي خلال السنوات الأخيرة توسعًا تدريجيًا في استخدام الدفع الإلكتروني، في ظل توجه رسمي نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الحلول الرقمية.

ويأتي معرض “إيبكس” كأحد أبرز المنصات التي تعكس هذا التحول، عبر جمع الفاعلين في قطاع التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد لدعم الابتكار وتطوير البنية المصرفية الرقمية.